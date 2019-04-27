林口長庚醫院27日在油桐花季期間舉辦「健走桐樂會」活動，邀請龜山區全區里民，到長庚養生文化村健走賞花，並參加親子DIY手作活動與趣味競賽，促進家庭親子跨世代的健康與融和。

桃園市長鄭文燦表示，長庚養生文化村環山步道總長約1456公尺，不少企業家及教授退休後，選擇長庚養生文化村成為長住地。希望日後的退休照顧也能參考長庚養生村的經驗。

林口長庚紀念醫院家醫科主任陳昭源表示，健走是簡單、安全且隨時隨地就可進行的有氧運動，可緩解神經肌肉緊張，亦能促進身體健康及增進體適能。健走是屬於低衝擊性的有氧運動，也比較不會造成膝及踝關節的運動傷害。

另外8年前，林口長庚與龜山區4個里推動各項健康促進方案，於各里設立「社區健康守護站」，由醫療團隊每月前往提供民眾社區預防保健篩檢服務，例如血壓、血糖、腰圍、體重體脂監測及醫療諮詢，今年龜山區全部32個里都加入，也是全台唯一。

(中時 )