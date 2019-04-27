成潤日前上民視 《舞力全開》參加第八季明星舞王舞后爭霸賽，用深情倫巴想獲得評審青睞，自認心中住著一位瓊瑤的他，在練習時因為太過於投入，時常有過多的表情，甚至瞇瞇眼投入在歌曲中，使得他忘記舞步完完全全沉靜在音樂的氛圍，讓GINO直呼「浮誇」。

這次舞蹈的老師最想呈現扎實基本功，讓成潤吶喊「好難啊」，卻也因為要呈現最基本的舞步，老師在第一堂課竟送上禮物，讓成潤說當時我還大喊：「真好，上課還有禮物拿」，沒想到話才講完，一打開發現竟然是一條彈力帶把腳綁住，訓練他腳的力量使用，增強身體的感覺，讓成潤在攝影棚大罵「老師根本就十大酷刑」。

第一次綁上彈力帶跳舞，成潤說從未經驗過的持續腿部用力的訓練，真的瞬間讓他的下盤穩定了許多，相對的也讓他狂喊「累壞了」，同樣的一個舞步 綁上彈力帶，腿就必須用上兩倍以上的力氣才能夠完成，跳完一段舞，等於要用以前兩倍的力氣，成潤說：「最近剛好沒健身，遇到積極有耐心的佩妮老師，身體負荷簡直到了極限，自己個性耐磨耐操，真的咬牙硬撐著」，也因有被「十大酷刑」一次又一次練習，坦言心中對淒美的愛情故事特別嚮往，太投入時頭頸的線條歪掉，眼睛也一直呈現半閉出神的狀態，才會被說「心中住個瓊瑤」，他還羞認自己就是心中充滿粉紅泡泡的人！

(中時 )