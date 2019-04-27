倪韶獲得首獎的作品《小黑與櫻花》。（林志成攝）

第31屆「信誼幼兒文學獎」今舉行頒獎典禮，506件作品參賽，包含文字創作類302件及圖畫書創作類204件。27歲倪韶以《小黑與櫻花》作品抱走圖畫書創作類首獎，可得20萬元獎金；文字創作類首獎從缺，深圳幼兒雜誌編輯辛月以《找帽子》作品得佳作，獲2萬元獎金。

信誼基金會董事長張杏如指出，「信誼幼兒文學獎」鼓勵創作者為8歲以下的幼兒創作圖畫書，「兒童」與「創意」是兩個最重要的核心指標。但幼兒並不是幼稚，不能低估他們對美和情意的感受力，優秀的作品即使當下孩子對內容似懂非懂，卻仍會深植心中對未來造成影響。

決審主任委員、Openbook閱讀雜誌總編輯周月英表示，今年文字創作類的作品，普遍的問題是文字不夠經練，故事邏輯和結構不清楚，因此首獎從缺，最好的作品是佳作。至於圖畫書創作類的作品，大多能掌握圖畫書的形式，有不少亮眼表現。

獲得圖畫書創作類首獎的《小黑與櫻花》，是由27歲的倪韶所創作，他從台藝大電影系畢業後，一直從事電影相關的影像設計工作。她今年是首次參賽，就一舉奪下首獎。

倪韶說，《小黑與櫻花》的故事在她心裡醞釀多年，在一次東京之旅與烏鴉邂逅後，她決定透過圖畫書抒懷，和世界對話。她藉著烏鴉與櫻花短暫卻深刻的相聚，勾勒出生命永恆的銓釋。

至於文字創作類佳作《找帽子》，作者是深圳幼兒雜誌編輯辛月，她是2歲半寶寶的母親，成為媽媽後開始關心圖畫書，想要給寶寶講述更好的故事。《找帽子》的靈感來自她某個下午和朋友的聊天，朋友對她說：「可以寫個找帽子的故事啊，很多東西都可以被當成帽子，紙簍啊、動物啊、餐具啊」，這個時候，她眼前就出現了很多畫面，後來便一一寫進了《紙帽子》裡面。

(中時 )