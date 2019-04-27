台中市長盧秀燕盼國4豐潭段加速完工，以利山海地區居民交通往來。（陳淑娥攝）

國4豐原潭子段工程預計2021年完工，為避免施工造成平面道路交通衝擊，高工局於豐原區國4下方闢建540公尺長的臨時道路，日前已完工通行，台中市長盧秀燕肯定立委江啟臣爭取中央預算，是最大的功臣，盼豐潭段加速完工，以利山海居民交通往來。

台中市長盧秀燕27日在建設局長陳大田、交通局長葉昭甫等人陪同下，視察豐原區國道4號臨時道路及匝道工程，包括立委江啟臣、市議員張瀞分、陳本添、冉齡軒及地方里鄰長皆到場關心。

盧秀燕表示，國道4號延伸至豐原及潭子段，預計2021年完工，將串聯山城與海線的交通路網，為避免施工期間造成平面道路的交通衝擊，感謝江啟臣爭取中央2500萬元經費闢建臨時道路。

建設局規畫在國道4號下方，三豐路至豐科路閒置空間闢建雙車道，以提供儲車空間，並調整沿線號誌時向秒數，日前已完工。江啟臣指出，臨時道路長達540公尺，寬度9公尺，是國4豐潭段的配套工程，將有效紓解三豐路口車流交織的瓶頸問題。

建設局指出，花博閉幕後，將封閉國道4號豐原端匝道出入口，屆時所有往來后里、石岡及東勢的車輛，僅能透過后豐交流道進出國道4號，為紓解豐原端封閉期間后豐交流道車流，預計再增設臨時匝道出口。

(中時 )