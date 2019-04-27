台北流行音樂中心表演廳可容納6000人。（新視紀整合行銷提供）

台北市長柯文哲出席在台北流行音樂中心舉行的測試音樂會。（新視紀整合行銷提供）

草囤囝仔與董事長樂團的吉董（中）在「北流來襲」高歌。（新視紀整合行銷提供）

草囤囝仔在「北流來襲」演唱多首經典歌曲，引爆現場測試員熱情。（新視紀整合行銷提供）

已於今年2月取得使用執照的台北流行音樂中心（以下簡稱北流中心），今天（4月27日）下午3點在北流表演廳舉辦舉行功能測試「北流來襲」音樂會，柯文哲市長親臨現場，與首批1400位測試民眾，在可容納6000人的空間中，享受了一場多元風格的音樂盛宴。

「北流來襲」音樂會由台北市文化局主辦、新視紀團隊承辦，李明智擔任總導演，結合台灣、日本、香港、法國等跨國製作團隊，以「音樂連續化、舞台極大化」概念，巧妙串連滅火器、茄子蛋、草屯囝仔、黎可辰及白鐵仔等實力樂團。並穿插電音-黃少雍、吉他手-大竹研、劉家瑞、大提琴手-梁皓琦、打擊樂手-李守信、無伴奏合唱（a cappella）玩聲樂團、管樂樂團-哈管幫等海內外知名音樂家跨刀參與。

柯文哲在致詞時，自稱也是測試員，感謝今天出席的1400位測試民眾。他表示，北流中心與是台北市東區門戶文化重點之一，包含表演廳、文化館、產業區與戶外開放空間，表演廳已於今年2月取得使用執照，在正式開始使用之前，要針對進退場動線、場館空間、硬體設備、聲學、噪音等項目進行測試，就測試結果再做修整，所以今天舉行音樂會，請大家擔任測試員。

首次在北流大舞台上開唱，草屯囝仔難掩興奮，特別是與許多音樂前輩同台讓他們既期待又緊張。為此草屯囝仔安排DJ一同演出，特別演唱《詩山郭忠福》，並表示：「聖王公一定很開心我們把他的故事說給大家聽。」

滅火器表示：「很開心也榮幸能參與北流首場活動。」日前更是全心投入準備事宜，因為這場活動對北流來言很重要。除了演唱招牌歌曲《繼續向前行》、《晚安台灣》等歌曲，滅火器說，合唱曲《Imagine》不但被「滾石雜誌」譽為有史以來最偉大500首歌曲之一，也是約翰藍儂送給全世界的大禮，在發想合唱曲時也是以此為方向，希望將這份音樂大禮送給北流。

滅火器也預告年底將有「2個小孩」誕生：除了新專輯外，樂迷引頸期盼每2年1次火球祭第22屆將登場，屆時希望有更多樂迷加入。

即將代表亞洲出席非洲世界人聲藝術節(Camp A Cappella Africa)的玩聲樂團則與導演討論後，決定將華語流行音樂巨擘張雨生《我的未來不是夢》改編成A Cappella。玩聲表示，要將這首已經被諸多歌手翻唱的作品，重新編成「純人聲」的版本，在保有原曲的熱血之外，又要有創新。玩聲在這方面做了設計、融合最近大紅的饒舌、配合原詞也寫了新的段子，成為玩聲版的夢想亮點。

這場音樂會的壓軸演出在滅火器地號召下，黎可辰、草屯囝仔、白鐵仔、哈管幫一起合作演出約翰•藍儂《Imagine》，為測試活動劃下完美句點。這也是草屯囝仔首次公開演唱英文歌曲，他們笑說：「神明保佑，不要唱錯就偷笑了。」

這場測試演唱會是免費索票入場，但因一票難求，據稱網路上一度出現1張6000元的天價。

(旺報 )