全台53條1995協談專線共3000位協談志工，年平均服務量高達17萬人次，代表著生命協談專線深受人們的信任。陳建仁副總統表示，期盼未來更多人或團體可以像生命線，敞開心胸提供溫暖給任何需要幫助的人，讓全民都成為推動心理健康的生力軍。

國際生命線台灣總會27日舉行第21、22屆總會長交接典禮，陳建仁副總統獲邀出席時表示，全國各縣市包含澎湖、金門在內，都有生命線協談服務，不斷朝多元化、在地化發展，終於讓自殺防治工作落地生根，真正成為一道的堅強防線。

陳建仁指出，生命線服務人次從2011年15萬人次，逐年提升到17萬人次，代表生命線協談專線受到民眾高度的信任。生命線以「人心的溫暖」、「生命關懷」為出發點，希望未來有更多的人或團體，可以像他們一樣，願意敞開心胸提供溫暖、希望與光明，給任何需要幫助的人，讓全民都成為推動心理健康的生力軍。

陳建仁說，自殺是全世界的公共衛生議題，台灣連續13年列入國人十大死因，從2010年起退出十大死因之列，全國生命線協會的電話輔導服務，扮演相當重要角色，對於降低國人自殺率，功不可沒。

新任總會長張秀輝指出，近年來，生命線不僅提供電話協談，更積極走入社區，結合資源辦理心理健康宣導講座。

「我相信你們一定可以做到，而且做得更好、更完善！」陳建仁對生命線總會歷年來的付出表達高度肯定，並期待在張秀輝領導下，能夠結合更多資源，在眾人奠定的良好基礎下，將台灣的生命線服務帶入另一個新紀元

(中時 )