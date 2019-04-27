台中旌旗教會2019「職場博覽會」27日登場，現場有釋出500職缺的徵才專區。（盧金足攝）

台中旌旗教會舉辦「職場博覽會」，有別於一般的「就博會」，不只是幫助需要找工作的人謀職，更為有意轉職、甚至仍在職的人，開拓更寬廣的職涯眼界。（盧金足攝）

台中旌旗教會2019「職場博覽會」27日登場，現場釋出500職缺的徵才專區、熱門產業說明會，及企業名人講座等活動，上千人潮前來求職與跨產業取經，其中，有跨國企業開出百萬年薪職缺，並同步舉行產業說明會，吸引許多求職民眾來尋求速配的工作機會。

旌旗教會主任牧師蕭祥修指出，教會舉辦「職場博覽會」，有別於一般的「就博會」，不只幫助需要找工作的人，更為有意轉職、甚至在職的民眾，開拓更寬廣的職涯眼界。

活動三大主軸包括「徵才博覽會」、「產業說明會」和「企業名人講座與工作坊」等，民眾參與職博會不只找工作，更能看到自己未來更寬廣的可能性。

「職場博覽會」活動發起人暨外商公司資深副總經理莊懷德說，今年徵才廠商近40家，較去年增約2成，提供500個職缺，產業類多元且廣泛，包括教育、服務、傳產、金融、科技

、生技、社福、行銷、藝術等，應有盡有，活動一年比一年盛大，人潮一年比一年多。

廠商釋出的職缺中，有醫美服務平均薪資40K起，外商的研發專員年薪近百萬，傳產外派幹部年薪則百萬起跳，薪資福利優渥，吸引許多民眾駐足詢問。

參與活動的張先生表示，目前有穩定工作，因自己還年輕，關注未來職場產業變動，獲悉教會有活動，特地來了解不同行業、產業的說明會，希望能更了解大環境的脈動。

「擔心畢業就失業！」到場探索職場脈動的大學生說，聆聽各別產業舉辦說明會，還有職場專業人員分享職場心得講座，有助於未來的求職路。

(中時 )