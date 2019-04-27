時序面臨節慶時刻，網路詐騙再度蠢動！中油表示，近日再有不肖份子以「台灣中油慶祝母親節活動，『中國石油』400元加油券領取」為主題在手機通訊軟體LINE騙取民眾個資。中油再度嚴正澄清，目前並未在手機軟體LINE設立官方帳號，公司正式名稱為「台灣中油股份有限公司」，非詐騙主題所稱「中國石油」。

中油強調，中油自97年3月1日起已不再印製、販售LINE訊息所示油票，此等詐騙手法粗糙拙劣且違反社會公序良俗，民眾請勿參加及轉傳，以免更多人受騙上當。中油已主動調查瞭解，將視情況採取法律行動，以確保公司資訊、交易安全，維護消費大眾權益。

近年網路及手機APP出現許多翻新詐騙手法，其中以在手機APP及假冒官方臉書粉絲頁詐騙頻率最高。去(107)年即有不肖人士多次假借「慶祝母親節分享連結即贈500元加油券」、「中油為父親節加油」及「慶祝中油100周年慶」等名義，於LINE群組散布詐騙訊息，今年再有假冒台灣中油臉書行詐騙之實，手法惡劣實不足取。

中油指出，這次以母親節為名所流傳之LINE訊息，並非台灣中油所設，所有行銷活動均以台灣中油正式發布之新聞稿、官網或授權加油站現場公告為依據，民眾如遇類似蓄意詐騙行為或內容，可先提出檢舉或請直接向台灣中油查證，以避免不知情民眾受害。

此外，為落實環保概念及鼓勵顧客改用中油IC晶片卡，中油自97年3月1日起已不再印製、販售LINE訊息所示油票，且公司目前之正式名稱係「台灣中油股份有限公司」並非「中油公司」。

(工商 )