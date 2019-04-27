由永貞宮主委張淑芬與頭份市長羅雪珠替6尊媽祖婆換穿客家聖袍。（巫靜婷攝）

女信眾合力拉起紅布幔，媽祖更衣時男子與生人須迴避。（巫靜婷攝）

6尊閩客媽祖婆換穿客家聖袍，象徵閩客族群團結融合。

客家聖袍做工細緻，融入花布展現客家精神。（巫靜婷攝）

慶祝「媽仔婆」聖誕，苗栗縣頭份合港田寮永貞宮27日替媽祖換穿客家花布聖袍，宮內作客的北港朝天宮媽祖、新港奉天宮媽祖、彰化南瑤宮媽祖等友宮媽祖聖尊也一同更換客家聖袍展現「閩客一家親」精神，並在回鑾時將新袍穿回各廟，象徵友誼長存。

苗栗頭份為六都之外客家人口最多的市區，當地信仰中心永貞宮供奉天上聖母迄今有100多年歷史，選在農曆3月23日媽祖婆聖誕，由信眾隨喜認捐聖袍製作經費，委由專業技師以手工縫製，融入客家花布，展現客庄媽祖的特色，1尺6費用約8000元、1尺3約7000元。

吉時到，永貞宮媽祖邀請友宮媽祖一同更衣，由管委會主委張淑芬、頭份市長羅雪珠全程協助，新雅獅子會多名身穿紅色旗袍的獅姊合力拉起紅幔屏蔽，隔絕男子與生人靠近，待換裝完成，6尊身穿客家花布聖袍的媽祖聖尊面世，吸引信眾拍照留念。

張淑芬表示，去年擲茭請示媽祖婆更換聖衣，經媽祖同意，訂做富含客家精神的客家聖袍，選在祝壽之日更衣換裝，同時邀請中南部3間長年交流互動的宮廟媽祖聖尊換穿客家聖袍，除提倡媽祖濟世不分男女老少，更象徵閩客族群融合。

今年的總爐主李貴富說，提到供奉媽祖，民眾多以為是閩南人的信仰，但其實頭份永貞宮供奉客庄媽已有168年歷史，此次透過換穿客家禮袍儀式，宣揚閩客一家親精神，不分族群一同為媽祖祝壽。

(中時 )