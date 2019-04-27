農曆3月23日媽祖生，立法院前院長王金平27日出席土城王金平之友會新北市各分會成立大會，王金平表示，媽祖沒有託夢叫他選，是有親戚在34年前夢到媽祖，說他是天上一顆很大的星，要歷經許多磨難，當年媽祖要他堅持選下去，他認為自己受到媽祖許多照顧。

王金平致詞時說，感謝盧嘉辰委員邀請那麼多好朋友，一起成立新北市之有會，大家願意擔任分會長，這是一股很大的力量，這一股感激的心情，他未來會用最努力的付出來回報。

王金平也解釋先前參加大甲媽遶境時，被媒體誤會媽祖有向他託夢一事，其實是34年前的事，有一個親戚來找他，說親戚在拜媽祖時跟他指示，說王金平明年1986年時不會被國民黨提名，但媽祖要他一定要出來選，說他是一顆天上的星星，一顆很大的星，後來果然他沒提名，但他堅持選到底，也順利當選，後來一步一步往上爬，當了17年的立法院院長。

王金平也細數例法院任內政績，強調他讓立法院一團和氣，院長時期通過的法案有兩千多案，審過的預算超過30幾兆，有通過預算才能推出福利政策，包括老人年金、退休金等等，這些東西如果預算沒過根本沒辦法推行，政府也沒辦法推動這些福利設施或建設。

王金平說，台灣永遠站兩邊，這叫朝野對立，他認為大家不要再分邊，要為國家未來的大環境一起想要怎麼努力，如果他當總統憑他在立法院的經驗，協調的經驗「喬」的經驗，要喬國內和諧，也要喬兩岸和平與經濟發展，這樣台灣才有希望。

王金平也說，接下來要顧慮年輕人，要把人才留在國內，今天成立之有會的總會希望大家都可以變成一個大家庭，一起團結、一起討論，如何讓王金平順利勝選，雖然現在怎麼初選都還不知道，但要拜託大家照顧自己人唯一支持王金平。

王也說，他也在日前到土城順聖宮參拜後與郭台銘會談，最後達成2項共識，包含遵守關公精神的仁義禮智信，以及兄弟爬山、各自努力。

(中時 )