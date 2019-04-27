民進黨台南市第一選區立委初選有4人角逐，從協調會開始就煙硝四起，近日參選人前副市長顏純左請到六甲出身的亞洲不織布龍頭南六企業董事長黃清山，特別錄製影片拜託鄉親在家顧電話，團結支持顏純左。

顏純左4月9日發出第一份競選文宣，請到老縣長陳唐山力挺，認為顏最有資格、最替百姓著想，是立委最好人選。

然日前網媒六都春秋報導台南六甲區米行倒閉一事與顏純左家有關，顏純左表示，米行的負責人是叔叔，父親與叔叔在1966分家，米行倒閉與自己並無關聯，初選期間刻意報導先人糾紛，恐有抹黑企圖影響選情嫌疑。但網媒的報導也引起在地人議論紛紛。

顏純左27日特別找來六甲出身的黃清山力挺，黃清山年輕時離開六甲到外地讀書工作，創業的過程非常艱辛，仍秉持鄉下人純樸的個性，在事業有成之後創立「南六慈善基金會」實施老人送餐計畫、清寒獎學金，不斷奉獻公益，備受地方人士推崇。

黃清山表示，自己與顏純左在六甲長大，顏純左當醫生，自己從商，兩個人同樣都在事業有成後回饋地方。黃清山說，顏純左是個實在做事的人，從醫時視醫如親，從政後對百姓和地方的事都是非常用心，顏滿腹的抱負要到立法院為溪北發聲，懇請鄉親給顏純左翻轉溪北的機會。

(中時 )