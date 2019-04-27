2018年九合一選舉退出民進黨力挺韓國瑜的前高雄鳥松里長陳清茂發起挺韓誓師大會，這場「歡樂感受新台灣」園遊同樂會的唯一訴求，就是挺韓國瑜選總統；現場還有同意韓國瑜參選2020總統大選的連署攤位，主辦方更呼籲在場的市民朋友，人人一通電話「勸高雄人把韓捐出來，選總統救台灣！」

前雲林縣副縣長高孟定表示，他是民國88年擔任雲林縣副縣長，當時的縣長是家喻戶曉的張榮味，這次特別從雲林趕來站台力挺；高也向韓粉說，他很清楚韓國瑜、李佳芬的為人，當初要開辦維多利亞學校時，韓、李就強調要辦就要辦外語學校、英語教育，不只讓雲林子弟揚眉吐氣，還培育更多台灣國際人才。

高說，新加坡靠什麼優勢躍昇國際大城市，就是靠說英語，所以韓、李看的見國際觀與台灣未來，他對這對夫妻了解是很深層的；另韓國瑜擔任過北農總經理，體恤且知道農漁民的辛勞，雲林是全台蔬果菜批發大市場，只要一天沒北上送菜，台北人就沒菜吃，所以韓對雲林農漁民的照顧、了解，是非常用心的，所以帶著雲林農漁民基層心聲支持韓國瑜選2020總統。

(中時 )