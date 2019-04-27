健保署揭露達文西手術浮報案例，要求北醫附醫、中國附醫、林口長庚等38家醫院19日前自清。健保署署長李伯璋今表示，第一波自清當中，北醫附醫、衛福部雙和醫院已分別將1.2億元、2800萬浮報金額繳清。健保署預計周一告知各醫院第二波自清期限，盼兩周後對外公布結果。

健保僅給付達文西手術用於攝護腺癌切除術，其餘部位均不可申報費用，但住院費（包含診察費、病房費、檢查費、藥費、麻醉費等），屬健保給付範圍。健保署日前透過大數據發現，38家醫院疑似向病人收取費用，同時向健保申請給付，浮報案例數共7810件，申報異常金額達3.5億元。

李伯璋表示，經過第一波自清，已排除部分沒有疑慮的案件，北醫附醫與衛福部雙和醫院也分別繳出1.2億元、2800萬元的浮報金額。針對尚未解除疑慮者，健保署預計周一告知第二波自清期限，盼在兩周後對外公布結果。

李伯璋強調，健保資源需發揮最有效的運用，要求醫院自清並非「捉小偷」，不樂見走上檢調這條路。目前各家醫院的行政主管都未有反彈，健保署將稟持誠信原則處理浮報案例。

北醫附醫表示，持續配合健保署的調查。

(中時 )