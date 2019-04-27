高雄市議員邱于軒24日表示，韓國瑜如果要選總統，需要國民黨以及中間選民的支持才能贏民進黨，但有些綠色網軍，當他們用這麼激進撕裂國民黨，也同樣在撕裂台灣未來！她非常痛心！

邱于軒強調，現在最大公約數是要打敗民進黨，邱自詡「我護韓、我支持韓」，全台灣沒有人會說「我不挺韓」，她護韓的方式是即使婆婆頭七，仍然進議會，呈現高雄市的困境，呼應韓所說的「台灣好，高雄才會好」。她進議會才知道，過去預算很誇張，基金都虧損，才會負債3千億，甚至慶富案，都是當時高市府創造的牛皮。

邱于軒呼籲韓粉，想想過去「三山造勢」的感動，韓流是「愛與包容」，是歡樂的，參加「三山造勢」是很開心的，她當時一到現場，朋友都說「于軒于軒，我們一起翻轉」，當時拿國旗，大家真的是愛國旗、愛高雄、愛台灣，大家的心凝聚在一起，但現在很可能成就了民進黨，這結局是大家要的嗎？台灣未來的動盪，這是大家要的嗎？所以她很難過！

邱于軒哽咽說，這次去國外，感覺大家對高雄市有期待的，高雄有一個希望，好好面對高雄困境、台灣困境，要團結，敵人只有一個，就是民進黨！

邱于軒回憶，當時她和羅智強幫韓國瑜在高雄市的公車上打廣告，還被公車業者趕出來，當時只有一個希望，就是高雄好，「我護韓，就是顧好高雄」。

邱于軒在ETtoday《雲端最前線》說，自己不算甚麼，選舉大家都有幫忙，也很辛苦，靠大家的力量讓高雄翻轉，擔心的是高雄與台灣未來。曾經這麼歡樂開心去參加「三山造勢」，這才是「韓流」！

(中時電子報)