北市一名57歲袁姓女子，日前在臉書非公開社團認識一名自稱從事旅遊業的張姓男子，兩人交往後，張男便向袁女表示他平時都在大陸帶團，身邊沒有台灣銀行帳戶，最近有幾個客戶向他報名行程、要繳交團費，希望袁女能出借銀行帳戶，再將現金提領出交給他。

不料，袁女幾個月後，卻發現張男收了團費並沒有履行帶團出遊的承諾，無辜的袁女開始遭多名受張男詐騙的團友提告為詐欺共犯，同時並接獲帳戶被列警示的通知。

警方表示，歹徒利用人性的弱點，先藉機在臉書非公開社團透過假交友方式博取信任，取得「女友」存摺帳戶後，一方面又在社團內假兜售旅遊行程，騙買方匯錢到「女友」帳戶，等到存夠本後，旋即關閉所有通訊軟體帳號和聯絡方式，使得買方求償無門，「女友」則被提告詐欺、帳戶被列為警示，而真正歹徒卻逍遙法外，是一種類似「第三方詐騙」的犯罪手法。

刑事局呼籲，以往歹徒會在臉書、LINE公開詐騙訊息及貼文，現在卻日漸轉移潛入非公開社團進行詐騙，民眾對於需經過認證加入的非公開社團不能掉以輕心，詐騙集團可能充斥其中。印鑑、存摺皆屬於重要之個人物品，務必妥適保管，切勿輕信友人藉口，而主動出借，讓有心人士趁虛而入。

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(中時 )