台中市府社會局27日結合社會企業辦理「大手拉小手─溪頭生態之旅」活動，邀請台中市8家兒少安置機構共127名小朋友，到溪頭來一場生態饗宴，並由有「藍爸爸」之稱的企業代表藍正雄贊助美味的餐點，希望小朋友們能玩得盡興吃得開心。

企業家藍正雄連續8年贊助舉行兒少關懷活動，27日安排安置兒少至溪頭森林遊樂區，台中共有8家兒少安置機構、127名小朋友參加，社會局長李允傑也共襄盛舉。社會局推動家庭支持與服務，降低安置兒少的人數，近3年安置兒少已有減少趨勢，未來持續透過跨專業團隊及資源整合，打造兒少安全成長的環境。

李允傑表示，社會局持續推動家庭支持及團隊決策模式服務策略與家庭工作，降低安置兒少的人數，截至今年3月底，台中市共安置451人，其中由機構安置的有295人，由寄養家庭安置的有128人，由親屬安置的有28人，均受到社會局妥適照顧。

他呼籲民眾，一同關心身邊的兒童及少年，成為守護孩子的天使，讓無法在原生家庭快樂平安長大的小朋友，能獲得良好照顧與陪伴。

台中市家防中心主任侯淑茹指出，曾有一名機構安置的少年，考量母親長期臥病在床，為分擔家中經濟負擔，國中主動參加技藝班，如願進入公立高職機械科輪調式建教合作班。

寒暑假期間也精進自己技能，主動到企業實習，周末到校加強檢定術科不足部分，不願放棄任何提升專業技能時間與機會。

這名機構安置的少年，最終順利考取機械加工丙級證照及車床丙級技術士證照，在專業領域上厚植技能，期許未來獲得穩定工作，照顧長年臥病在床的母親。

李允傑強調，市府會做兒童少年的後盾與避風港，在成長道路面臨困難時，社會局可提供適時協助，幫助兒少在成長過程站穩腳步，實現自我夢想。

(中時 )