花蓮境內24日起3天發生4起山域搜救事件，其中2件失蹤由搜救隊員順利尋獲，空勤今成功吊掛1 名65歲塔芬池摔落意外患者，還有1件為馬利加南山東峰摔傷，造成手部骨折，目前地面人員集結，預計明日搭乘直升機前往救援。

1名65歲的女性登山友25日自台東向陽入山進行8天的南二段縱走，預計南投東埔結束行程，一行人才出發2天，該名女山友不幸在花蓮塔芬池自摔，導致頭部重創昏迷，台東空中勤務總隊與花蓮消防隊接力救援，今中午順利完成吊掛，將傷患送往玉里慈濟醫院急救。

花蓮縣消防局第三大隊長呂冠辰指出，空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊獲報後，派遣黑鷹直升機前往救援，中午1時30分完成吊掛，傷患由花蓮縣消防局第三大隊接力送往玉里慈濟醫院急救。

呂冠辰指出，山區失蹤案件多為落單者，呼籲登山客發揮互助精神，避免落單情形，此外，山區路況不佳處，也切勿然貿然挺進，以免跌落意外造成生命危險。

(中時 )