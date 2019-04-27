彰化縣長王惠美（左）頒發感謝狀給台積電慈善基金會董事長張淑芬（右）。（謝瓊雲攝）

台積電慈善基金會董事長張淑芬受邀到彰化演藝廳對彰化縣婦女團體演講，分享交流她近年投身公益的心得與經驗。（謝瓊雲攝）

公益演講前張淑芬（左）與彰化縣長王惠美合影，接受媒體訪問時強調要大家多多關注公益與她近年在做的事情，少談些政治。（謝瓊雲攝）

台積電慈善基金會董事長張淑芬，27日獲邀到彰化演藝廳，以「一起做公益、把愛傳出去」對彰化縣婦女團體演講，被問到郭台銘參選總統一事，她說在她眼中他一直是堅持到底的人，但不願對政治表態。

面對演講前媒體詢問，張淑芬強調，郭台銘是她的表弟、是在台灣唯一的親戚，所以她當然很愛他，也稱讚郭做任何事情，都是非常堅持、努力認真，有時候還很衝動；但是她出席公益演講，身分是代表台積電慈善基金會，不會對任何政治事務表態發言。

張淑芬分享10多年來為弱勢民眾、老人服務，進而成立「愛互聯」慈善平台幫助低收入獨居老人，並與教育部結合推廣孝道。彰化縣長王惠美與彰化市長林世賢等多名鄉鎮市長都到場全程聆聽。

張淑芬表示，近年台積電成立志工社，每周都有超過100名台積電人投入全台各地的公益服務活動，累積超過1萬200人；她帶頭走過台灣許多角落，看見許多需要幫助的人。

她說，許多人喊拚經濟，在她眼中，人能生活、有飯吃才是最重要的，所以台積電努力在做，除了投身公益、她也透過演講與大家分享，近年她把先生放在家中，出來做這些事情是基於什麼心情，盼能帶動有更多人投入，結合不同的力量，幫那些無法為自己發聲的弱勢族群。

王惠美表示，女人的角色從過去在家相夫教子、當家庭主婦，到職業婦女，如今更有許多婦女成功創業，顯現出女人已撐起半邊天；董事長張淑芬才華洋溢，本身又是作家和畫家，她也發現台積電慈善基金會的效率比政府快許多。

王惠美說，印象最深刻是發生高雄氣爆、花蓮大地震時，基金會志工很實在地照顧鄉親，在第一線替他們解決許多問題；張淑芬與志工們到底是用什麼樣的心境，在這些地方一一突破，細膩又迅速讓民眾能感受得到，值得許多婦女朋友一起來學習。

(中時 )