台積電慈善基金會董事長張淑芬，27日獲邀到彰化演藝廳，以「一起做公益、把愛傳出去」對彰化縣婦女團體演講，被問到郭台銘參選總統一事，她說在她眼中他一直是堅持到底的人，但不願對政治表態。
面對演講前媒體詢問，張淑芬強調，郭台銘是她的表弟、是在台灣唯一的親戚，所以她當然很愛他，也稱讚郭做任何事情，都是非常堅持、努力認真，有時候還很衝動；但是她出席公益演講，身分是代表台積電慈善基金會，不會對任何政治事務表態發言。
張淑芬分享10多年來為弱勢民眾、老人服務，進而成立「愛互聯」慈善平台幫助低收入獨居老人，並與教育部結合推廣孝道。彰化縣長王惠美與彰化市長林世賢等多名鄉鎮市長都到場全程聆聽。
張淑芬表示，近年台積電成立志工社，每周都有超過100名台積電人投入全台各地的公益服務活動，累積超過1萬200人；她帶頭走過台灣許多角落，看見許多需要幫助的人。
她說，許多人喊拚經濟，在她眼中，人能生活、有飯吃才是最重要的，所以台積電努力在做，除了投身公益、她也透過演講與大家分享，近年她把先生放在家中，出來做這些事情是基於什麼心情，盼能帶動有更多人投入，結合不同的力量，幫那些無法為自己發聲的弱勢族群。
王惠美表示，女人的角色從過去在家相夫教子、當家庭主婦，到職業婦女，如今更有許多婦女成功創業，顯現出女人已撐起半邊天；董事長張淑芬才華洋溢，本身又是作家和畫家，她也發現台積電慈善基金會的效率比政府快許多。
王惠美說，印象最深刻是發生高雄氣爆、花蓮大地震時，基金會志工很實在地照顧鄉親，在第一線替他們解決許多問題；張淑芬與志工們到底是用什麼樣的心境，在這些地方一一突破，細膩又迅速讓民眾能感受得到，值得許多婦女朋友一起來學習。
(中時 )
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