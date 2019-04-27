廢核大遊行今舉行，總統蔡英文及前行政院長賴清德都出席。對此，國民黨副發言人黃心華批評，當蔡英文風光享受權力之餘，更應務實拿出辦法，扭轉因民進黨錯誤能源政策導致的「肺咳家園」苦果，強力呼籲蔡英文別只會風光遊行、頻繁搭配網紅演出，藉以挽救其岌岌可危的初選及連任危機，「請正視全民的健康與福祉，以及下一代的生存權利！」

針對民進黨動員參加「告別核電、風光明媚」遊行，國民黨透過新聞稿表示，合理穩健的能源主張應兼顧確保核安、穩健減核、打造低碳綠能環境、逐步邁向非核家園等主軸，同時對於能源安全的訴求，不應只狹隘檢視核安，更應同步涵蓋供電穩定、價格合理等思考，呼籲蔡英文應該公平看待各種發電方式優缺點，並用同樣邏輯來比較各種發電方式產生的廢料處理成本及健康風險。

黃心華強調，特別是近期火力發電全開，造成空氣品質惡化，目前我國每年新增肺癌的病患人數高達一萬三千人，肺癌死亡的人數亦高達九千人；蔡英文不應為了動員選票而盲目擁抱廢核神主牌，理應發揮悲憫之心、拿出務實的手法，有效解決因空污而累積出數以萬計的罹癌病患及其家屬受到的病痛摧殘，更不應為選舉利益而選擇性的視而不見。

黃心華表示，民進黨配合本次遊行文宣強調「為了下一代、核電不再來」，諷刺的是，去年重啟核二的正是蔡英文任命的行政院長賴清德，更別提未來高漲的發電成本、再生能源引發的環境衝擊、空污風險的累積、僅有十天的天然氣安全存量、綠電供電量起伏不定對在地電網的衝擊等諸多致命危機，才是真正會抹殺下一代生存權利的夢魘。

黃心華說，我國全體國民多年以來，已為了民進黨的意識形態及其神主牌，付出了莫大國安成本、社會成本及機會成本，像是未來每年恐將新增2500億元的發電成本，相當於每年多花6條信義線捷運的造價，若能省下這筆錢，將能夠推動更好的社會福利、建構長照體系、建設更多都會捷運，甚至可購買更多軍備，也不必粗暴地砍軍公教年金。

(中時 )