火腿和軟銀三連戰也是「平成年最後系列戰」，王柏融依然先發第三棒、左外野手，不過面對洋聯三振王千賀滉大，王柏融也苦無表現，前三打席都吞K，今天4打數無安打，在千賀滉大的壓制下火腿以1比5吞敗。

軟銀今日派出陣中王牌投手千賀滉大，賽前以43次三振暫居洋聯三振王，先前在本季更曾飆出161公里的火球，王柏融本季首度與他對決，由千賀的指叉球技高一籌，讓王柏融吞下3K。

王柏融第1打席面對136公里的滑球揮成大空棒；接著第2打席纏鬥到第6球，被138公里的指叉球騙到，再次揮空吞下三振；第3打席對決千賀滉大，再度打不到指叉球，揮空讓千賀拿下本場第10K。

最後一個打席王柏融對上軟銀後援左投莫伊涅洛（Liván Moinelo），擊成平飛球遭到接殺，今天4打數無安打、吞下3次三振，打擊率降至0.281。不過王柏融本場守備上演一次美技接殺，3局上精準判斷落點，用滑接方式沒收原本可能會形成安打的飛球。

火腿今天只靠中田翔在7局下的陽春炮取得1分，全場雖然共有6支安打，不過打線未串連成功，近藤健介單場有3安好表現。而軟銀共敲12安，千賀滉大先發7局僅失1分，拿下11次三振，已連續4場比賽拿下雙位數三振，取得本季第2勝，最後火腿就以1比5吞下敗仗。

(中時電子報)