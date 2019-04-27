針對今天（27日）蔡總統與前行政院長賴清德參與廢核大遊行，國民黨總統參選人朱立倫表示，令人錯愕，就是騙子的行為。他認為，今天上街頭，只是因為選舉到了，又要爭取同一批人的支持。

朱立倫指，「他們兩位一個是總統，一個是前行政院長，都是國家最高領導者，要廢核就可以直接廢核，怎麼還需要上街頭？」

朱立倫說，民進黨在野時主張廢核，執政後還重啟核二的二號機，使用核電沒有比國民黨少過一分一毫，廢核根本就是假的神主牌。

(旺報 )