北市南港警分局南港派出所，日前接獲國泰世華南港分行通報，稱有民眾欲匯款13萬元給國外擔任戰地軍醫的友人，疑似遭到詐騙。巡佐江瑞祥獲報火速趕往，在櫃台找到正要電匯13萬元到國外的69歲宋姓婦人。

員警趕緊將宋婦帶到一旁，以閒聊方式引導宋婦說出與「戰地軍醫」的交友過程。宋婦稱，與1名美籍男性友人認識許久，兩人相談甚歡，日前該名友人稱買了一個櫃子要寄來台灣給他，由於近日該名友人稱自己即將要被調派到敘利亞戰地擔任軍醫，因急需用錢，請婦人先把購買櫃子的費用電匯給他。

員警聽了之後判斷宋婦遇上典型的「戰地軍官跨國戀愛詐騙」，馬上以手機搜尋並秀出類似詐騙案件新聞報導，詢問宋婦如該名「戰地軍醫」真購買並寄送櫃子來台，是以何管道寄送？有無提供貨運公司資料或運單號碼？宋婦才恍然大悟發現對方的漏洞百出，自己險遭詐騙，立即承諾不會匯錢給對方。

警方表示，「戰地軍官跨國戀愛詐騙」都是詐騙集團派人在網路社群或通訊軟體上置放帥氣軍裝照，再主動向被害人發動攻勢，極其所能的甜言蜜語、噓寒問暖，稱要與被害人共度餘生、甚至願意為了來台結婚而放棄軍職，利用被害單身女子想找戀愛或結婚對象，或是對異國生活有所期待的心態，逐漸讓被害人陷入「異國遠距離戀情」的陷阱之中，並且利用情感上的信任，逐步開始對被害人予取予求。呼籲民眾遇網友借錢或投資，務必提高警覺，秉持「見面再談，匯錢免談」的原則，不要被網友單方面的說詞沖昏頭，以免「賠了錢又傷感情」。

(中時 )