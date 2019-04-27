賴清德直接走去台北車站搭高鐵趕場，不少支持者要求簽名。（圖／曾薏蘋）

蔡英文總統與行政院長賴清德今天參加廢核大遊行；雙方支持者一度推擠、互嗆，被警察拉開。

此外，南鐵東移自救會成員陳致曉對蔡高喊，「不要縱容權貴掠奪家園」；隨後又轉對賴大喊，「一口反核護家園，卻一手逼迫血腥狠迫遷」。

由於蔡賴正處於初選階段，雙方各有支持者在一旁打氣；蔡英文率先抵達現場，與支持者握手，小英之友會也動員不少人到現場為蔡英文加油，隨後在台北賓館前發表談話；比蔡晚到約20分的賴清德也有不少自主性民眾對他高喊「非賴不投」、「公平民調」，兩方人馬一度推擠，遭員警隔開。

蔡賴今天遊行同場不同隊，蔡英文先抵達會場，約三時左右離開，近四時，隨後脫隊趕去搭高鐵，為了晚上行程，由於交通管制，賴清德的座車無法開過來，只好一路走近高鐵站，沿路不少支持者與他合照及簽名，讓他差點趕不上車。

賴清德抵達後，加入民進黨大隊，與黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉，還有這次總統初選力挺蔡英文的桃園市長鄭文燦一起走在第一排。

賴清德離開時被問到；他說，因為他待會的行程安排在台中，所以我必須要準時到，已經跟卓主席及秘書長都有說明。

被問到活動中有聽到不同聲音？他說，台灣是民主社會，多元聲音都要尊重，沒有問題。

至於有沒有想過跟蔡總統打招呼？他說，因為今天早上在高雄參加台灣關係法40週年的紀念座談會，所以趕上來時程比較晚一點。

賴清德為了趕場，在隊伍走到路口時突然脫隊，媒體在重慶南路沿路追，賴說，「這樣會影響人家拉。」、「這樣危險」；不少支持者半途攔截要簽書，更對賴說，「大家要你出來做總統喔。」、「台北很多人要蓋給你喔！」

昨天開始臉書直播與網友互動，且各種輕鬆題目都有；他說，有機會就直播，未來適當議題時就用直播跟大家報告。

(中時 )