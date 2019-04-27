國民黨總統初選紛擾不斷，前藍委蔡正元近日又爆黨主席吳敦義曾募款4千萬元，交給高雄市長韓國瑜作為競選經費一事，引發討論。對於此事讓黨內再掀互打，前新北市長朱立倫今重申，提出這件事必需舉證，而「韓國瑜說沒有，就是沒有」，黨內同志不要互打，也不要提出任何傷害同志的想法；他強調，黨內初選只是一個過程，別讓民進黨看笑話，也不要讓支持國民黨的人傷心。

對於吳敦義、韓國瑜的「吳韓會」將在30日下午舉行，希望「吳朱會」何時進行？朱立倫今受訪表示，目前還沒有聯繫，但盼「吳韓會」見面能非常順利。他並重申，黨內同志要比好不比爛，且絕不伸手打自己人，一家人就是要演家庭倫理大喜劇，別再黨內互打不要錢，所以只要看到大家能團結、和諧，都很高興。

對於是否仍希望大家一起談，或與吳敦義公開會談？朱立倫表示，這部分尊重主席，自己是覺得大家能有共識還是最重要的；而在談的內容上，自己的立場很清楚，不管怎樣的方式，都還是會堅持立場，盼能全黨團結在一起。

他進一步說，當然是希望會談內容大家都能夠知道，只是用什麼樣的方式，就讓黨中央去考量，但別讓人家覺得這內容有任何不可告人之處，「總是希望所有會談內容讓大家知道」。

媒體追問，如今傳出前總統馬英九可能回鍋參選？朱立倫則笑回，不知道這傳言從哪來，「我沒辦法評論」。

(中時 )