針對民進黨動員參加「告別核電、風光明媚」遊行，並以文宣訴求「為了下一代、核電不再來」一事，國民黨副發言人黃心華27日表示，合理穩健的能源主張應該均衡兼顧「確保核安、穩健減核、打造低碳綠能環境、逐步邁向非核家園」等主軸，同時對於能源安全的訴求，不應只狹隘的檢視核安，更應同步涵蓋供電穩定、價格合理等均衡的思考。

國民黨呼籲，蔡總統應該公平地看待各種發電方式的優缺點，並且用同樣的邏輯來比較各種發電方式所產生的廢料處理成本及健康風險。

黃心華強調，近期火力發電全開，造成空氣品質惡化，目前我國每年新增肺癌的病患人數高達1萬3000人，肺癌而死亡的人數亦高達9000人，蔡總統不應為了動員選票而盲目擁抱廢核神主牌，理應發揮悲憫之心，拿出務實的手法，有效解決因為空汙而累積出數以萬計的罹癌病患及其家屬們所受到的病痛摧殘，更不應為了選舉利益而選擇性的視而不見。

黃心華表示，民進黨配合本次遊行的動員文宣，強調「為了下一代、核電不再來」，諷刺的是，去年重啟核二的，正是蔡英文所任命的行政院長賴清德。更別提未來高漲的發電成本、再生能源引發的環境衝擊、空汙風險的累積、僅有十天的天然氣安全存量、綠電供電量起伏不定，對在地電網的衝擊等諸多致命危機，才是真正會抹殺下一代生存權利的夢魘。

黃心華稱，我國全體國民多年以來，已經為了民進黨的意識形態及其神主牌，付出了莫大的國安成本、社會成本及機會成本。舉例而言，未來每年恐將新增2500億元的發電成本，相當於每年多花6條信義線捷運的造價！若能省下這筆錢，將能夠推動更好的社會福利、建構長照體系、建設更多都會捷運，甚至可購買更多軍備，並且也不必粗暴地狂砍軍公教年金。

(旺報 )