立委張廖萬堅27日在台中市南屯區豐樂公園舉辦世界書香日「草地說故事，親子嘉年華」活動。（盧金足翻攝）

響應世界書香日，立委張廖萬堅27日在台中市南屯區豐樂公園舉辦世界書香日「草地說故事，親子嘉年華」活動，邀請陸爸爸說演故事劇場、文山國小故事志工、書翻貓繪本館等，張廖萬堅希望親子家庭一起走到戶外來聽故事、玩遊戲，一起帶動「悅讀」風氣。

「草地說故事，親子嘉年華」活動，許多家長帶著小孩席地坐在草地上，聽故事、玩遊戲，還有放風箏表演，同時也有可愛萌翻天的寶寶爬行、親子體能運動、兒童營養講座、繪本摸彩、草地音樂派對等活動。

張廖萬堅表示，2015年、2017年及2018年都在豐樂公園舉辦過草地說故事活動，深受親子喜愛，去年更湧入上千名家長及兒童，今年再度舉辦兩場草地野餐說故事活動，另一場將在下禮拜5月4號西屯區文修公園登場，藉由活動提升城市閱讀風氣。

他希望家長帶著孩子在大自然的氛圍中一起閱讀一起遊戲，促進親子間的交流，加深家庭關係，透過多元的親子互動閱讀，將台中創造為一個幸福親子閱讀城市。

校園故事「陸爸爸」陸育克說，他與張廖萬堅2017年時因公益結緣，開始推動校園說故事活動獲得廣大的回響，今年張廖萬堅號召西屯、南屯共24所國小以及台中啟聰學校、台中特殊教育學校，進行校園巡迴說故事活動，還募集的書籍贈與學校，致力將閱讀風氣的種子散播在每一個孩子心中。

為迎接即將來臨的母親節，感謝媽媽平時對家庭的辛勤付出，張廖萬堅說，當天準備500朵康乃馨送給活動現場的媽媽們，媽媽是世上最偉大的工作，全年無休照顧著全家人，更有許多職場媽媽工作家庭兩頭燒，今天除了準備可愛的氣球送給小朋友外，更準備康乃馨送給現場的媽媽們，感謝她們一年來的辛苦。

今年的活動舉辦草地音樂派對，邀請到金聲尖叫樂團帶來許多膾炙人口的歡樂曲目，在活動的最後彈唱《派對動物》、《小酒窩》等耳熟能詳歌曲，家長與小朋友隨著歌曲哼唱。

參與活動的家長表示，在手機顧小孩的時代，造成親子間的關係疏離，參加親子說故事草地野餐活動，讓親子關係更加親密，也讓平時忙碌的家長以及沉迷3C產品的小朋友，有機會走到戶外，在大自然裡一同遊戲說故事。

(中時 )