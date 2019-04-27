針對總統蔡英文、前行政院長賴清德今參與廢核大遊行，已表態角逐2020總統的前新北市長朱立倫直言「令人錯愕」、離譜，就是騙子的行為。他指出，今天上街頭只是因為選舉到了，又要爭取同一批人的支持，而兩位一個是總統，一個是前行政院長，都是國家最高領導者，要廢核就可直接廢核，怎麼還需要上街頭？

朱立倫並說，民進黨在野時主張廢核，執政後還重啟核二的二號機，使用核電沒有比國民黨少過一分一毫，廢核根本就是假的神主牌。

(中時 )