蔡、賴參與廢核遊行 朱立倫喊錯愕：就是騙子的行為 17:192019/04/27 中時 楊佳穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 427廢核大遊行登場，主題是「告別核電、風光明媚」，蔡英文總統到達活動現場加入民進黨大隊，與黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉與黨籍立委高呼口號。（張鎧乙攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對總統蔡英文、前行政院長賴清德今參與廢核大遊行，已表態角逐2020總統的前新北市長朱立倫直言「令人錯愕」、離譜，就是騙子的行為。他指出，今天上街頭只是因為選舉到了，又要爭取同一批人的支持，而兩位一個是總統，一個是前行政院長，都是國家最高領導者，要廢核就可直接廢核，怎麼還需要上街頭？ 朱立倫並說，民進黨在野時主張廢核，執政後還重啟核二的二號機，使用核電沒有比國民黨少過一分一毫，廢核根本就是假的神主牌。 (中時 ) #廢核 #朱立倫 #蔡英文 #朱立倫 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》利用軍情拉選情 刻意操弄令人憂心 01:182019/04/23 政治要聞 蔡英文敗局已露 04:102019/04/24 時論廣場 427廢核遊行 周六台北、高雄同步登場 11:002019/04/24 生活 蔡英文抵苗栗出席3場座談 喊團結 19:562019/04/24 政治 蔡英文出席汽車公會餐敘 收陳情書籲改善中古車市場 20:292019/04/24 政治 英諷韓 已在想下份工作 04:102019/04/25 政治要聞 黃士修稱 廢核遊行變政權保衛戰 04:102019/04/26 生活新聞 朱訪宜蘭探農民 重溫插秧滋味 04:102019/04/27 地方新聞 賴清德的怒氣 04:102019/04/27 時論廣場 吳祥輝臉書辱小英 被砲轟竟加碼感謝文 08:182019/04/27 政治 政治熱門新聞 李佳芬為何吐「開槍說」 許淑華：都是郭董這句... - 政治 年改成功關鍵在開源？李來希嗆爆郭董 - 政治 英德上街反核 王明鉅一席話突破盲腸 - 政治 韓國瑜疾呼：1月11日中華民國生死保衛戰 - 政治 韓粉高雄誓師園遊同樂會 喊出「非韓不投2020」 - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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