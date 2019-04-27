響應「世界地球日」，新北市環保局陸續在新北市沿海9區辦理春季聯合淨灘活動，首站淨灘活動27日在金山中角灣海灘舉行，吸引各大企業、機關、學校及環保志義工約700人參與，共清除5噸垃圾，呼籲更多人用行動愛地球。

新北市環保局副局長張旭彰表示，據台灣國際淨灘行動統計，海洋廢棄物前三名為寶特瓶、塑膠瓶蓋及吸管，均為無法自然分解的一次性塑膠製品，民眾遊憩時將垃圾一併帶走並減少使用一次性塑膠產品，是海洋保育與海岸環境維護最重要的一步。

今淨灘活動除了各大機關、學校與企業，「台灣海龜保育協會」也參與行動。

首次帶領學生淨灘的昌平國小6年2班導師李莉莉說，在孩子畢業前夕，帶他們走出教室參加環保局的春季淨灘活動，希望孩子們能身體力行，透過「彎腰、撿拾」為地球盡一份心力。

昌平國小學生林群祐同學說，海洋垃圾問題不在於是否清的完，而是在是否要開始清理。

環保局表示，新北市海岸線全長約122公里，不僅風景優美更是國際級的景觀，為了維持海岸線的乾淨，積極推動淨灘活動，期待未來能有更多的單位一同加入認養海岸的行列，共同守護海岸環境。

(中時 )