民進黨主席卓榮泰今偕黨公職參與「告別核電 風光明媚」廢核大遊行。卓榮泰致詞時強調，民進黨大隊今天站在這裡，沒有其他的政治訴求，單單純純、清清楚楚地就是為了廢核這樣的訴求走向這裡。

民進黨秘書長羅文嘉上宣傳車也大聲疾呼，「我們今天來遊行不是來抗議，是為了凝聚更多人力量，向核電說『不』。」

卓榮泰於遊行前致詞表示，去年公投後，社會上有一些反面的焦慮，因此需要共同走出來，藉由今天這場運動再來喚起社會對台灣非核家園的信心與熱情。

卓說，用這樣的方式，很堅定的告訴所有台灣人民，以及要來台灣投資的所有國內外產業，台灣沒有缺電的疑慮，民進黨一定會把這個大家憂心的問題，用負責任的態度、清楚的論述，向外界說明。

他強調，雖然民進黨在這個大隊，是在隊伍的最後面，但是在政策的執行，一定站在執行的最前面、站在第一線，一定會為台灣未來新能源的發展，做出全黨的奉獻，也希望大家一起努力。

(中時 )