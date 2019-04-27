還有人要參加初選？馬英九：我們就等吧！ 17:272019/04/27 中時 楊佳穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統馬英九。（楊佳穎攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨內2020總統初選紛擾未平，名嘴蔡玉真近日又在臉書表示，國民黨還有人要加入初選，且是比郭台銘更讓人震驚的人，甚至與前總統馬英九有「密切關係」，引發熱議。對此，馬英九今出席《第一個律師出身的司法院長：賴浩敏》新書發表會後受訪，則大笑回「我們就等吧！」 (中時 ) #初選 #馬英九 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬英九執政vs.蔡英文執政 洪孟楷一比好諷刺！ 09:352019/04/23 政治 游淑慧籲：讓最強民意韓國瑜出征 14:482019/04/23 政治 新聞透視》郭董稱拒絕接受徵召 指涉意味濃！揪背後槍手 近韓人士點名馬 04:102019/04/24 政治要聞 黃暐瀚：能為馬排黑不能為韓解套？ 10:442019/04/24 政治 台灣政情總統大選藍綠初選－國民黨總統提名 將韓納初選全民調 04:092019/04/25 話題觀察 李俊俋初選落馬 痛批民進黨制度 15:072019/04/25 政治 馬英九密訪嘉義友人 大談農漁產外銷 18:422019/04/25 政治 看美國如何初選 04:102019/04/26 時論廣場 韓專屬的10％選票？ 網：原來藏這！ 11:462019/04/27 政治 神祕女性參選人 馬英九：呵呵，我們就等吧 17:132019/04/27 政治 政治熱門新聞 韓國瑜疾呼：1月11日中華民國生死保衛戰 - 政治 李佳芬為何吐「開槍說」 許淑華：都是郭董這句... - 政治 年改成功關鍵在開源？李來希嗆爆郭董 - 政治 英德上街反核 王明鉅一席話突破盲腸 - 政治 4千萬不合理 她曝去年8月韓競選窘境令人心疼 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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