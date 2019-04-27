國民黨內2020總統初選紛擾未平，名嘴蔡玉真近日又在臉書表示，國民黨還有人要加入初選，且是比郭台銘更讓人震驚的人，甚至與前總統馬英九有「密切關係」，引發熱議。對此，馬英九今出席《第一個律師出身的司法院長：賴浩敏》新書發表會後受訪，則大笑回「我們就等吧！」

(中時 )