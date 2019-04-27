台中大安海水浴場南園27日下午發現一具浮屍，岸巡人員獲報後，前往現場將將年約60多歲的老翁拉上岸，但身分不詳，初步判斷無他殺嫌疑，目前由海巡署第三岸巡隊偵辦中。

第三岸巡隊表示，大安濱海樂園南岸1公里岸際，民眾於下午3時許發現一名年約60多歲的男性浮屍，身穿長袖上衣及黑色西裝褲，同仁隨即趕往現場將男屍拉上岸，初步判斷無他殺嫌疑。

第三岸巡隊指出，因死者身上無證明文件，目前無法釐清身分，已聯繫周邊鄰里長及救護協會協助指認中。

(中時 )