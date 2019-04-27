台中大安海域發現男浮屍 身分不明 17:362019/04/27 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大安海水浴場南園27日下午發現男浮屍，海巡人員將他拉回岸邊。（陳淑娥翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中大安海水浴場南園27日下午發現一具浮屍，岸巡人員獲報後，前往現場將將年約60多歲的老翁拉上岸，但身分不詳，初步判斷無他殺嫌疑，目前由海巡署第三岸巡隊偵辦中。 第三岸巡隊表示，大安濱海樂園南岸1公里岸際，民眾於下午3時許發現一名年約60多歲的男性浮屍，身穿長袖上衣及黑色西裝褲，同仁隨即趕往現場將男屍拉上岸，初步判斷無他殺嫌疑。 第三岸巡隊指出，因死者身上無證明文件，目前無法釐清身分，已聯繫周邊鄰里長及救護協會協助指認中。 (中時 ) #發現 #浮屍 #身分 #大安 #他殺嫌疑 也許您會感興趣 推薦閱讀 基隆海域浮屍身分確認 非泰山雙屍案狠父 09:072019/04/23 社會 影》金山發現男性浮屍 已確認是泰山命案父親 18:392019/04/23 社會 失聯父疑殺子後畏罪輕生 身上還留1萬6500元 21:412019/04/23 社會 她開車滑手機自撞 死前笑稱：定速很輕鬆 08:522019/04/24 生活 北市男約人喬債務 公寓中遭3煞打死 09:142019/04/24 社會 鼻頭角驚現浮屍 警通知家屬到場指認 12:112019/04/24 社會 玄！撿墜樓女腦漿 身分證後6碼讓禮儀師發寒 00:022019/04/25 生活 4／27下午4點大安森林公園 簡文秀邀唱螢火蟲之歌 04:092019/04/25 焦點新聞 卡拉迪樂芬妮：VW T-Cross就像我 04:102019/04/26 時尚消費 老翁路倒 警協查身分助返家 11:342019/04/27 社會 社會熱門新聞 一場1200萬元的車禍 賓士車主PO網自嘲「完勝演出」 - 社會 論文被迫重寫自盡 父泣：老師逼死兒子 - 社會 欠1年房租 高齡母女遭房東趕出睡涼亭 - 社會 新竹新豐3國中生戲水 1人溺斃 - 社會 - 中時 交友軟體騙嫩妹上床 渣男關3年 - 新聞 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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