華夏科技大學27日與德州儀器公司、中央地質調查所共同舉辦「圓通寺步道淨山走讀活動」。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學27日與德州儀器公司、中央地質調查所共同舉辦「圓通寺步道淨山走讀活動」。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學27日與德州儀器公司、中央地質調查所共同舉辦「圓通寺步道淨山走讀活動」。（葉書宏翻攝）

華夏科技大學推動「華夏南勢在地紮根」在地關懷計畫，為響應世界地球日於27日與德州儀器公司、中央地質調查所共同舉辦「圓通寺步道淨山走讀活動」，帶領德儀公司員工、華夏科大師生及社區居民120人走讀鄰近之圓通寺登山步道。

透過自然生態及地質專家解說、沿線實地走訪探索中和山系自然林相、人文景觀以及特殊洋蔥狀地質景觀，讓多數外來工作、就讀的長期過客更認識及了解在地環境。活動中並同時進行淨山，落實愛護山林環境的實際行動。

華夏科技大學與德州儀器公司落腳於中和南勢角地區均達50年以上，中央地質調查所亦達40多年，已是名符其實的「老中和」。除了各自在教育領域、製造業領域及地質研究領域持續對社會作出貢獻外，近年均竭力在社區營造、環境教育及文化深耕方面的推廣，以善盡社會責任。

此次活動為三方首次攜手合作，結合華夏科技大學的「華夏南勢在地紮根」計畫、德州儀器公司的環境教育推廣以及中央地質調查所的地質知識推廣，期共同以「認識環境開始」及「淨山健行」作為環保的第一步，帶領員工師生及社區居民一同探索外南勢角山步道週邊豐富、奧秘的自然生態，讓員工師生與居民以社區文史、人物、自然環境為師，進行廣泛多元的學習。

華夏科技大學校長陳錫圭表示，該校於107年度開始與經濟部中央地質調查所共同推動在地社會責任的合作，除了合力推展地質知識外，也致力於中和庄地理環境與歷史人文的溯源。

陳錫圭提到，很高興能與同為南勢角成員的好鄰居德州儀器的加入，合作舉辦這個走讀外南勢角山的活動，讓大家有此機會更深入認識南勢角地區地理地質特色，特別是人文風土文化方面，此外也透過淨山活動讓我們所生活的環境變成更好。

德州儀器台灣封裝測試總經理賴寶仁表示，天公作美賜給一個美好的天氣，活動全程走下來非常舒適，且一路有生態及地質專家的解說，獲益良多，是一個深具教育意義的行程。環保減塑的落實是要從教育做起，有個好的開始，希望明年再見。

(中時 )