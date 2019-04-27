苗栗1名13歲少女透過交友軟體BEETALK認識1名22歲男子，透過通訊軟體聊天相談甚歡，少女萌生愛意再三確認男子沒有女友後，兩人相約見面，不料男子竟開車將少女載往汽車旅館性侵，少女母親得知後怒對男子提告，苗栗地院依法處男子3年有期徒刑。

少女向檢察官表示，自己當時就讀國中二年級，透過手機交友軟體認識1名22歲男子，彼此透過通訊軟體聊天近1個月後，決定相約見面，原本以為對方沒女友是真心想交往，因此同意與他發生關係，不料事後對方避而不見再無聯絡，最後看到他的臉書才發現他其實有女友。

少女表示，發生關係的那天，我在車上有再次問他「有沒有女友？」，他斷然跟我說沒有，我信以為真因此未拒絕男子的邀約，事後我傳訊息給他，他都不回我，我就去臉書察看他的狀況，才知道他有女友，對我只是玩玩。

檢方調查，少女在交友軟體的自我簡介欄明確表示「我才要升國二，我是13歲」等語，推斷男子性交前已得知少女未滿14歲，男子在偵查過程也坦承知道對方年紀，對與未成年性交強調少女當時也同意。

法官認為，犯罪時男子年滿22歲，已經是智識成熟的成年人，與少女在網路上認識未滿1個月，明知少女僅13歲對於性行為智識及自主能力均未成熟，竟一時無法克制己身性慾，而與稚齡少女性交，雖非以強制手段滿足一己性慾，仍嚴重影響少女身心健全成長。

苗栗地方法院考量男子無前科，犯後坦承犯行且有意與對方調解，卻遭到少女母親拒絕等因素，依據《刑法》第227條「對於未滿14歲之男女為性交者，處3 年以上、10年以下有期徒刑」判處男子最輕3年有期徒刑。

(中時 )