陶晶瑩14年前和小5歲李李仁結婚，育有一女一子，主持天后和情場浪子的結合當時令許多人十分驚訝，李李仁最近接受媒體專訪，也坦言自己原本終身不婚，遇到太太後才明白定下來的感覺，直言跟陶晶瑩結婚那晚像場夢，令他整晚沒睡，「沒想到跟她踏入家庭竟是這麼開心的事」。

李李仁和陶晶瑩是演藝圈中的模範夫妻，最近李李仁接受《姊妹淘》專訪，坦言婚姻生活10多年來必定會有摩擦，但「互信」和溝通最重要，很多問題才能迎刃而解，他也以過來人身分分享，兩個人從戀愛走入婚姻必須方向一致，以教養問題為例，他和太太看法相同，兩人都不贊成體罰，也說好盡量不打孩子。

而陶晶瑩當年在40歲時生下小兒子「小龍」，李李仁接受《Yahoo奇摩名人娛樂》訪問時分享，因為太太當時已是高齡產婦又罹患妊娠糖尿病，常被醫生叮囑要注意血糖，否則會生出畸形兒，有次產檢陶晶瑩血糖一直沒過關，夫妻倆都難過得要命，「我們那時候手牽著手，在婦產科旁邊一邊走一邊哭⋯。」

(中時電子報)