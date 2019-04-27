◎ 蔡英文參加廢核遊行 黃士修轟：向6成人民宣戰

廢核大遊行27日登場，核能減煤公投領銜人廖彥朋、重啟核四公投領銜人黃士修上午則在台北車站進行「以核養綠，政黨輪替！」全國連署行動。黃士修諷，廢核遊行由現任總統走上街頭，抗議這屆人民素質不行，執政黨也下令全力動員，反核運動本身已經無足輕重，取而代之是政權保衛戰的開打。

◎ 川普宣布將退出 《武器貿易條約》

美國總統川普26日出席全國步槍協會（NRA）周年活動時宣布，將退出由前總統歐巴馬簽署的《武器貿易條約》（Arms Trade Treaty，ATT），稱它被嚴重誤導並侵犯美國主權，且損害美國憲法所賦予的擁武權利。這是繼退出巴黎氣候協定、伊朗核協議等後，川普再次退出重大的國際協議。

◎ 東北風明減弱 下周一變回夏天

氣象局表示，今（27）日受到東北風影響，北部及東半部局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴。明天至下周二（30日）東北風減弱，明天先為轉偏東風，下周一再轉偏南風，氣溫逐日上升，回到夏季型天氣型態，距海岸稍遠的內陸或盆地、縱谷，高溫將再度上看攝氏34、35度。降雨方面，明日迎風面的東半部有小範圍短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫陣雨。

◎ 唱2秒就被淘汰！ 小鈅歌唱比賽有陰影

祈錦鈅（小鈅）近日邀選秀比賽《聲林之王》首季第3名的許莉潔，合作翻唱歌曲〈千年〉，許莉潔在錄音室初次聽到小鈅的歌聲第一個反應是：「這聲音太甜美了，真的會有想戀愛的感覺。」小鈅則非常羨慕歌唱比賽能拿下好成績的人，因她17歲參加電視《超級偶像》海選時，才開口唱2秒就被按淘汰鈴，自此對歌唱比賽有陰影。

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(中時電子報)