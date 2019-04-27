北市府與億光基金會27日下午合作舉辦「戀戀螢火蟲2019音樂會」，由知名聲樂家簡文秀擔任製作人。副市長彭振聲獻上一束有LED燈的花束，象徵螢光與母親節將至。（張潼攝）

2019螢火蟲季開跑！北市府與億光基金會27日下午合作舉辦「戀戀螢火蟲2019音樂會」，由知名聲樂家簡文秀帶領多校的合唱團、南方二重唱同台演出，讓民眾度過享受的午後音樂響宴。

今年螢火蟲季從4月15日至5月5日，北市府在大安森林公園、榮星花園公園、木柵公園舉辦音樂會、賞螢導覽、播映短片、課程講座等活動。

副市長彭振聲表示，為了讓台北市成為生態城市，今年擴大舉辦多場螢火蟲季相關活動，希望民眾一起了解螢火蟲生態習性與棲息環境，進而喚起各界對環境保護議題的重視。其中，延續去年螢火蟲音樂會受到熱烈迴響，今年北市府也再度舉辦，並由簡文秀擔任活動製作人。

音樂會由師大管樂室內樂團拉開節目序幕，緊接著是簡文秀獨唱〈如果〉、〈一剪梅〉兩首曲目，接著有建國中學合唱團、南方二重唱、A＋獅子會行唱團等輪番演出；最後高潮則是全場「歡樂唱」兩首曲目〈螢火蟲之歌〉、〈恰似你的溫柔〉。

因節目精彩，活動還未正式開始，大安森林公園露天音樂台觀眾席就坐滿民眾，還有百人只能在旁圍觀，隨著節目進行，現場氣氛也更加歡樂，全場一起享受午後的音樂響宴。

(中時 )