王威晨去年全季打出164支安打、打擊率3成35，一度競爭安打王獎項，不過今年開季以來狀況卻不如以往，打擊率甚至低迷不到2成，中信兄弟總教練伯納表示：「他和去年表現有落差，會先讓他移開第一棒的位置。」

27日中信兄弟對上富邦悍將，王威晨不在先發名單中，伯納說：「威晨去年表現非常好，才爭取到了今年先發的機會，但威晨的表現已經消磨掉這些機會了，我試著給予耐心，給選手一定時間做調整，目前會先讓他移開第一棒的位置，相信這些調整對他也是好事。」

伯納認為王威晨和去年的差異主要在於揮棒軌跡有改變：「他的揮棒太過用力，導致軌跡太大，也許是想法和攻擊策略有改變，想追求長打，但我認為這不適合他，他應該要做他最擅長的事。」伯納對於王威晨還是很有信心，認為他能回到去年的身手，因為他本來就是這麼棒。

今天富邦悍將派出左投陳仕朋先發，因此中信兄弟由陳偉漢擔任開路先鋒，至於之後由誰來擔任第一棒，伯納開玩笑說：「也許恰恰(彭政閔)可以，利用他的速度和破壞力，當第一棒也許還不錯，他才41歲也不算什麼，但可能會引起軒然大波吧！」

(中時電子報)