想去環遊世界嗎？想體驗中東文化美食、欣賞各國精彩的舞蹈音樂嗎？2019中東藝術文化祭即將於4月28日於汐止夢想社區登場，除了有三小時不間斷的中東各國樂舞，包括敘利亞舞蹈、沙烏地舞蹈、阿聯酋舞蹈、土耳其舞蹈、波斯舞蹈、寶萊塢舞劇，也有中東各國的美食攤位、漢納身體彩繪、波斯地毯、手工藝品，讓人不出國，也彷彿置身一千零一夜的國度。

主辦人李宛儒是來自雲林的鄉下姑娘，自小喜歡舞蹈，政大外交系畢業後，2000年到以色列耶路撒冷希伯來大學攻讀國際政治碩士，期間加入Arabesque舞團，學習與表演東方舞(俗稱肚皮舞)，十八年前成功地引進中東肚皮舞，並在台灣創造一股學肚皮舞風潮！2008年命運之手再度將李宛儒帶回到中東，成為出入家門都必須用黑袍包緊緊的沙烏地新娘，繼續在阿拉伯國家教阿拉伯人跳阿拉伯舞的人生。

對李宛儒而言，這十年在波斯灣更大的收穫是，除了原本已經學習的各種舞蹈，有機會重新磨刀之外，因為在阿拉伯國家有機會接觸各國來的中東人士，所以她幾乎學遍了所有的中東民俗舞蹈。另外對中東各地的民俗風情、穆斯林互助友好的氛圍有更進一步的體會。

李宛儒說，在國外的時候，都很想把台灣的美好介紹給所有的外國友人，但後來發現要別人認識台灣最好的方式，就是從正確理解各國文化開始，這個五月穆斯林的齋戒月即將來臨，在這個齋戒月開始前的最後一個周末，藝術團想以最中東的方式，把傳統的藝術音樂文化以輕鬆自在的方式介紹給台灣的觀眾，寓異文化於生活，讓國人在最平凡的食衣住行育樂中，體會中東文化的互助與美好。

「2019中東文化藝術祭」4月28日(日)下午2:00 在汐止夢想社區舉行，讓大家不出國，也猶如置身中東，歡迎大家攜家帶眷來個不一樣的中東約會。

(中時電子報)