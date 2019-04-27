賴浩敏感謝國家社會對他的栽培，「餘年」仍將奉獻社會、為社會服務。（張孝義攝）

賴浩敏新者發表，法政界大佬齊聚祝賀，左起日本駐台代表沼田幹夫、馬英九、賴浩敏、古登美、許水德、姚嘉文、范光群。（張孝義攝）

前司法院長賴浩敏出版人生歷程新書「第一個律師出身的司法院長：賴浩敏」，27日在國賓飯店舉行新書發表會，包括當年提名賴擔任司法院長的前總統馬英九、久未露面的前考試院長許水德、總統府資政姚嘉文、法律扶助基金會董事長范光群等法政界大佬出席。

馬英九致詞時表示，賴浩敏是他當總統時任命的司法院長，他曾對賴說司法院長非內閣成員，司法院為獨立機關，做該做的事，他尊重而且不會干預。馬英九意有所指的說，所以他任總統8年，從沒親自主持司法改革會議，他覺得這是司法院的事，該由司法院自己來做，而不是由他來領導，他對考試院及監察院也是同樣看法。

賴浩敏致詞時，感謝國家社會對他的栽培，並特別感謝前總統馬英九及前考試院長許水德，因許水德首先聘他擔任中選會委員，馬英九提名他擔任司法院長，提升了他的後半生，並且繼續加持，使他的人生很豐富、多采多姿，馬英九是他的學弟，也是他的恩人。

賴浩敏說，平穩走過80年的歲月，他對自己能被肯定感到相當滿意，他告訴學生及朋友，青春不要留白、人生要多采多姿，出版這本新書算是畫下句點，但是「餘年」仍將奉獻社會、為社會服務。

賴浩敏的新書是從賴童年時期開始，描述一個苗栗頭屋鄉下的客家子弟，如何在家道中落、寄人籬下的逆境中克服重重難關，高分考取台大法律系，後來更以第一名成績成為日本東京大學的公費留學生，踏上法律人之路。

書中除細數賴浩敏律師執業與公務生涯經手的重大事件與案件，也細膩描繪了他與妻子，前監察委員古登美之間，牽手半世紀，在患難中相互扶持的動人故事。

(中時 )