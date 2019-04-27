避免飯後血糖太高，許多人會「改變進食順序」，先吃菜、肉再吃飯，研究顯示，其實隨餐吃無糖優格，也可延緩血糖上升。

根據《營養共筆》報導，2018 年在《Glycative stress research》有篇研究調查了吃白飯前與後，吃優格會給餐後血糖帶來什麼樣的影響。研究找來 20 位平均 35.8 歲男女參與者，讓他們吃四種試驗餐，分別是：白飯組（控制組）；沙拉白飯組（先吃沙拉再吃飯）；白飯優格組（先吃白飯再吃優格）及優格白飯組（先吃優格再吃白飯）。

除白飯組之外，其他三組食物與食物之間的進食間隔是 5 分鐘，每一口食物要咬 30 下才能吞下肚，另外，個別食物要在 10 分鐘內吃完。結果發現不管是吃白飯前或後吃優格，都有延緩血糖上升的作用，但飯前吃的效果會比較好一些。但須是無糖優格，若吃有糖的就白搭了。

不過，《營養共筆》強調，研究是用白米飯試驗，但我們一般飲食，就算很單調，卻還是混合類型的食物，因此優格發揮的作用可能沒有實驗那麼好；碳水化合物的量，研究餐的碳水化合物量約是 50 公克，但如果一餐吃超過這個量，就沒辦法確定同樣吃 200 公克優格是否依然這麼有用。

(中時電子報)