大陸主辦的第二屆一帶一路國際合作高峰論壇27日閉幕，參與的將近40個國家，共同簽署了聯合公報。大陸國家主席習近平表示，共建一帶一路倡議源於中國，但機會和成果屬於世界，此次論壇共達成了283項務實成果，簽署了總額640多億美元的項目合作協議，他強調這些成果說明一帶一路是「應潮流、得民心、惠民生、利天下」，共建一帶一路的朋友圈還會越來越大。

大陸國家主席習近平27日上午與38國領導人及國際貨幣基金組織代表舉行圓桌峰會，並於傍晚會見記者，總結本屆一帶一路峰會成果。他指出，本屆與首屆相比，規模更大，內容更豐富，參與國家更多，各方就就高質量共建一帶一路達成廣泛共識，並通過了聯合公報，將成為今後共建一帶一路的行動指南。

習近平表示，一帶一路堅持共商、共建、共享原則，平等協商，責任共擔，共同受益，並堅持多邊主義，歡迎所有感興趣國家一同參與；各國一致支持連結綠色發展，反對保護主義，努力建設風清氣正環境友好的新時代絲綢之路，堅持以人民為中心的發展思想，走經濟社會環境的協調發展之路。

習近平指出，此次論壇從籌備到舉辦期間，各方共達成了283項務實成果，包括簽署政府間協議、成立專業領域多邊對話合作、發布共建一帶一路進展報告，共簽署了總額640多億美元的項目合作協議，他認為這些成果充分說明共建一帶一路是「應潮流、得民心、惠民生、利天下」。

習近平表示，將繼續推進包括路上、海上、空中、網上的互聯互通高質量可持續發展，打造可持續、抗風險、價格合理、包容的基礎設施，並將推進經濟走廊，發展經貿產業合作園區，繼續加強市場規制標準方面的「軟聯通」，及數位基礎設施的建設。

面對西方的質疑聲，習近平在講話尾聲強調，一帶一路倡議源於中國，但機會和成果屬於世界，這屆論壇對外傳遞的明確訊號，就是共建一帶一路的朋友圈會越來越大，中國要以繪製工筆畫的精神，將一帶一路走深走遠、行穩致遠。

(旺報 )