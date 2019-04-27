新竹縣3名國中生27日下午到新豐紅毛港邊戲水，疑因遇上漲潮水位迅速升高，3人體力不支游不回岸邊，造成溺水，其中1名陳姓國二生被救起時已無生命跡象，另2名李姓兄弟則倖存，家屬得知後悲痛不已，事發原因待釐清。

消防局下午4時39分獲報，有3位民眾在紅毛港出海口溺水，1人已經失蹤，另2人載浮載沉，消防局前往馳援，下午5時26分將14、15歲李姓兄弟救上岸，14歲陳姓國二生被救起時已無呼吸、心跳，緊急送往湖口仁慈醫院仍告不治。

警、消調查，李姓兄弟與陳生及黃姓、張姓學生，都是湖口地區同一所國中的同學，昨天下午相約到新豐紅毛港邊聊天賞景，期間李姓兄弟與陳生一時興起，下水游泳戲水，不料玩到一半突然遇上漲潮，水位驟然上升，3人腳勾不到地，在海中載浮載沉。

3人試圖游回岸上，但體力已不支，不斷拍打水面求救，在岸邊的黃姓、張姓同學誤以為是在打招呼，之後發覺不對勁，趕緊打119求救，陳生被救起時已氣絕，李姓兄弟則逃過一劫。

消防局長孫福佑指出，3人溺水地點位於紅毛港出海口，並非戲水熱點，也被海巡署列為禁止戲水區域，過去僅零星發生船員工作時溺水事件。

(中時 )