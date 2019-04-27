嘉義市陽明醫院院長謝景祥長期推動病人自主權利法，陽明大學的校長郭旭崧被他感動，27日特地南下嘉義以行動支持簽署「預立醫療決定」，嘉義市長黃敏惠、衛生局長張耀懋、嘉義市醫師公會理事長趙善楷、議員黃思婷等人也現身簽署。（張亦惠攝）

嘉義市陽明醫院院長謝景祥長期推動病人自主權利法，他在陽明醫學院的同學，也是現在陽明大學的校長郭旭崧被他感動，27日特地南下嘉義簽署「預立醫療決定」，謝景祥表示，目前各醫院諮商費用約3000元，未來希望能推動諮商費用納入健保中。

謝景祥致詞時表示，根據天下雜誌調查，92％台灣人不願意當植物人，但大多數人緊急送醫院時仍被插管當植物人，病主法的推動就是讓我們有權利不當植物人，能預先把自己的意願登記在健保卡，確保決定能妥善執行。

陽明大學校長郭旭崧跟謝景祥是陽明醫學院第1屆同學，郭旭崧說，謝景祥在兒子的婚禮上仍不忘推廣病主法讓他很感動，現場連署了40幾位，也特地到陽明醫院簽署支持老同學，郭也說，自己20幾年前在陽明大學就是教醫學倫理，以教學的理念支持病主法支持善終。

市長黃敏惠表示，台灣許多人不願意談生死，但這是可以教育的，相信能慢慢改變大家風氣，也呼籲民眾「自己的生命自己決定」，希望每個人未來都能擁有尊嚴善終的權利。

謝景祥表示，目前預立醫療決定需經諮詢，費用約3000元不納入健保給付，陽明醫院為提升諮詢醫院，提供600位免費諮商名額，目前已簽署440位，尚餘160名，占全國近1／5，謝景祥也說，未來會以推動預立醫療決定諮商納入健保為目標努力。

謝景祥也解釋，預立醫療照護諮商除本人外，還需至少1名二等親內親屬陪同，透過充分討論，讓親屬明白個人想法，協助預立醫療照護決定。

(中時 )