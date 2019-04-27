鹽水區歡雅國小百年校慶，全校師生與全新整修竣工的司令台合影。（劉秀芬翻攝）

鹽水區歡雅國小百年校慶，邀請校友回娘家同樂。（劉秀芬攝）

鹽水區歡雅國小百年校慶，第23屆丙班校友與捐贈藝術裝置「歡慶100 雅創未來」及校長何凔文（右一）合影。（劉秀芬翻攝）

台南市鹽水區歡雅國小100歲了，為了慶祝創校百周年，學校規畫了一系列的熱鬧活動，並於27日舉辦校慶暨社區聯合運動會，邀請校友回娘家同慶，台南市長黃偉哲也到場祝賀，並一起為司令台整修竣工啟用剪綵，上千名師生、校友、家長一同見證這歷史性的一刻。

黃偉哲表示，他經常參加校慶活動，有些學校是20、30年校慶，通常他會說，人生沒有幾個20、30年，所以期勉大家多多珍惜，可是今天歡雅國小是100周年校慶，人生沒有幾個人可以過100歲的生日，當然更加需要好好珍惜。

創立於1919年3月27日的歡雅國小，當時為鹽水港公學校番子厝分校，1968年改稱鹽水鎮歡雅國民小學，校名沿用至今，其間曾擁有設立坔頭港、大豐、竹埔、仁光及文昌等5所分校，隨著環境變遷及社會少子化趨勢，大豐分校已廢校，其餘分校已獨立設校。歡雅國小目前總共有101位學生，包括國小6班80人及幼兒園1班21人。

歡雅國小為慶祝創校百年，以「歡慶100 雅創未來」為主題，廣邀歷任師長、校友回娘家同慶，慶祝活動豐富多元，除了校樹票選活動、社區踩街健行、校內外牆面彩繪、社區聖火傳遞繞境，還有令人懷念的老舊照片回顧展，讓校友重溫孩時回憶，校友師生作品藝文聯展展現學校教學成果，更讓校慶有濃濃的藝文風。

歡雅國小校長何滄文也特別感謝校友華陽創投公司董事長王家和捐資司令台整修工程，皇田工業林永清總裁捐資改善前庭花園景觀，第23屆六年丙班校友們捐資設置的公共藝術裝置，更是為百年校慶留下歷史見證。

(中時 )