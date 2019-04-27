日本阿波舞者為北港朝天宮媽祖祝壽。（張朝欣攝）

每年吸引超過100萬觀賞人次的日本舞蹈表演「東京高圓寺阿波舞」，27日前往北港朝天宮媽祖廟、台西安西府王爺廟演出，當日適逢媽祖聖誕日，阿波舞者以日本舞蹈向媽祖祝壽，加上北港真人藝閣，讓媽祖慶典兼具在地化與國際化。

27日（農曆3月23日）為媽祖聖誕日，北港朝天宮每年都會以真人藝閣為媽祖祝壽，今年特別加入日本舞蹈表演「東京高圓寺阿波舞」，上百名阿波舞者在廟前中山路集合，沿路跳著充滿異國風情的舞蹈，最後在廟埕禮敬媽祖，過程熱鬧非凡。

阿波舞者透過翻譯表示，阿波舞是1種簡單的集體舞蹈，以三味線、太鼓等樂器伴奏，展現慶典歡樂氣氛。「東京高圓寺阿波舞」曾被日本國際旅遊集團選為「最想去的日本祭典」，今年第3度來台表演，很高興能用日本舞蹈為媽祖祝壽。

朝天宮表示，今年共有39座藝閣參加媽祖遶境祝壽活動，經評審共選出金龍獎3名、金鳳獎6名、金獅獎9名，27日晚上所有藝閣遶行市區後在廟前集合，參加頒獎典禮並為媽祖祝壽，得獎藝閣把榮耀獻給媽祖，祈求來年再獲好成績。

「北港朝天宮迎媽祖」媽祖聖誕遶境活動，已由文化部指定為國家重要民俗，今年雲林縣政府與北港朝天宮擴大舉辦，由雲林縣工藝師合力打造1輛特色藝閣，並邀請日本弘前市睡魔花燈車參與，加上「東京高圓寺阿波舞」，盛況空前。

(中時 )