據TVBS民調，蔡英文總統和國民黨候選人作互比民調，不管她的對手是強是弱，支持度都沒啥不同，前民進黨立委林濁水直指，是因為蔡出馬時，有穩定的鐵票部隊，不過她也無法擴充之外的票源。

林濁水分析指出，蔡英文出戰國民黨郭台銘、韓國瑜、朱立倫3人，她的民調都是33%，和王金平比時則為34%，數據超穩定。是因為蔡出馬時，有固定的鐵票部隊，不會因為對手強而弱化，鐵票穏定，不過當她遇到的對手再弱，她也無法擴大鐵票之外的支持。

而前行政院長頼清德出戰國民黨的民調，比蔡英文稍高，隨著對手的強弱上下的幅度並不小，分別是41%、39%、37%、36%。而在對手弱化時，賴就有機會出手獲得更多支持，這也造成了蔡賴遇到郭、韓都輸，但遇到朱時，賴可以嬴3%、蔡卻輸7%的現象。

韓國瑜發布聲明後，支持度為41%，下滑3個百分點，蔡英文也下降為19%，柯文哲則是29%，上升6個百分點。林濁水在自由評論網撰文指出，國民黨、民進黨可說俱傷，蔡英文的傷還比韓國瑜重，以致她和賴清德原本拉近的民調，又拉開了。原被邊緣化的台北市長柯文哲支持度也因而突然大増，讓他不禁憂心說，希望民進黨內的民主之亂比國民黨早一點解決，否則前景堪慮。

(中時電子報)