前立委、雲林家扶扶幼委員張嘉郡（中）感謝持法媽祖照顧弱勢。（張朝欣攝）

虎尾鎮持法媽祖宮27日慶祝媽祖聖誕，將鈺齊國際公司祝壽金15萬元轉捐雲林家扶中心，同時匯集民眾幫媽祖祝壽的餅乾、麵條等民生物資送給雲林家扶受助家庭，希望弱勢兒少在媽祖保佑與實質的協助下努力向學。

鈺齊國際公司董事長林文智是持法媽祖宮虔誠信徒，27日（農曆3月23日）為媽祖誕辰日，林文智捐贈15萬元做為媽祖的祝壽金，持法媽祖本著關懷弱勢的慈悲心，將15萬元轉贈給雲林家扶中心，希望幫助弱勢孩子不要輸在起跑點。

持法媽祖宮表示，持法媽祖提倡清靜簡約，不燃燒金紙、施放煙火與炮竹，藉由單純信仰與藝術文化提升心靈，每年媽祖聖誕日，信眾們以搓紅圓為媽祖祝壽，並捐贈物資給弱勢家庭，讓弱勢民眾在心靈上與物質上都能獲得幫助。

前立委、雲林家扶扶幼委員張嘉郡感謝持法媽祖的慈悲為懷，把信眾的祝壽金轉捐給雲林家扶，讓需要幫助的家扶兒少有更多的資源，可以更安心的求學、就業，未來有能力再回饋社會，這種善的循環，將讓台灣社會更和諧、雲林更加進步。

雲林家扶主任廖志文指出，許多家扶志工都是持法媽祖的信眾，27日與廟方人員一起製作紅圓送給大家吃平安，期許弱勢家庭生活順利平安、家扶推動弱勢關懷持續獲得社會善心人士的支持，在媽祖的庇護下讓愛永續傳承。

(中時 )