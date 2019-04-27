溪湖鎮農會27日舉行彰化溫室早春葡萄與優質農特產品行銷推廣展售會，50盒頂級「峰采」溫室早春巨峰葡萄禮盒進行拍賣，總共義賣9萬7千元，所得全捐給公益團體。（謝瓊雲攝）

溪湖鎮行銷推廣溫室早春葡萄，彰化縣長王惠美專程到場主持拍賣。（謝瓊雲攝）

溪湖鎮農會行銷推廣溫室早春葡萄，還有葡萄藤、國產花卉創意設計展示、青農產品展售、葡萄與米香免費試吃品嘗。（謝瓊雲攝）

溪湖鎮的巨峰葡萄產量冠全台，而溫室早春葡萄更是價格、銷路特別好。（謝瓊雲攝）

溪湖鎮農會27日舉辦葡萄行銷推廣展售活動，彰化縣長王惠美主持「峰采」葡萄禮盒拍賣，有14家溪湖在地企業團體參與，每盒2.5公斤裝、最高以2盒6000元高價拍出，換算每公斤破千元，50盒拍賣所得9萬7000元全數捐助二林喜樂保育院。

溪湖鎮位於彰化的中心點，葡萄種植總面積將近500公頃，其中280公頃是溫室早春巨峰葡萄，是全省巨峰葡萄栽培面積最大的產區，其中溫室早春葡萄生產面積、產量冠全台，近年農會以「峰采」、「紫晶」兩品牌行銷頂、特級葡萄。

現場拍賣促銷彰化優鮮葡萄，還有葡萄藤、國產花卉創意設計展示、青農產品展售、葡萄與米香免費試吃品嘗等，人潮熱鬧滾滾；縣農會總幹事廖振賢、溪湖鎮農會理事長楊良昌、常務監事陳嘉修和總幹事陳金源等人都出席。

王惠美表示，每年3月到5月是一般國產水果生產較少的淡季，而溪湖溫室早春葡萄剛好就在這段期間生產上市，價格、銷路特別好。她肯定溪湖鎮農會一直非常努力經營，尤其溪湖的蔥，不論產量、品質都不遜於宜蘭三星蔥，在台北農產運銷公司也有相當好的價格，還有羊肉是寶、彰化肉品市場也位在溪湖，在在顯示溪湖農產相當重要。

陳金源說，這次共有14家企業團體參與葡萄拍賣，拍賣所得全數捐助財團法人彰化縣私立基督教喜樂保育院二林總院，感謝和軒百貨行曾婉庭女士、魚魚鮮食料理董事長楊景森、松神居日本料理、日昌糧食行董事長林賢宗、永達旅行社股份有限公司副總經理塗安連、毅虹企業有限公司董事長楊仲保、陳偉仁診所醫師陳偉仁、永豐餘工業用紙股份有限公司經理塗東哲、郡野實業有限公司總經理林弘勛、永三源農業廠董事長陳三源、晉將資訊社董事長楊明智、金竹商行董事長楊朝傑、愛理企業有限公司、楊仔頭羊肉店董事長楊志宏等民間企業，支持彰化優鮮葡萄、同時做公益。

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(中時 )