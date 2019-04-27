五月天阿信近期投入電影《五月天人生無限公司》後期作業，百忙中仍抽空參與2019「查無此人－小花計畫展」，推出新單曲〈隱形的紀念〉，拍攝MV時，為了詮釋現在和過去的自己跨時空對話，阿信站在水池中央，以倒影拍出「兩個阿信」，為了這般唯美又富有意境的概念，阿信小腿以下泡在水中整整四小時。

阿信日前發文：「如果所有你在乎的人，都遺忘了你、有什麼能證明、你是真的存在過。」用如此惆悵的心情，在新曲中唱出深深的想念，並找來新銳樂團「渣泥」演奏、共同拍攝MV；對於MV劇情，阿信提出想法：「每個人都像水滴一樣，落下時會產生漣漪，但時間一過，一切又恢復平靜，彷彿隱形的紀念。」

拍攝時，「渣泥」鼓手家誠拿出銅拔當拍照道具，被阿信大讚：「沒想到鼓手也可以這樣擺pose，很會喔！」此外，阿信也為了展覽首次與日本「明和電機」合作，把吉他、笛子、三角鐵等樂器製作成文庫本；〈隱形的紀念〉MV於27日在相信音樂YouTube頻道等平台首播。

(中時 )