富邦悍將27日主場對上中信兄弟，蔣智賢因昨天跑壘不慎挫傷，初步檢查沒有傷到骨頭，不過這兩天高掛免戰7牌。將由林威廷代替蔣智賢鎮守三壘。

蔣智賢開季才因觸身球砸中肩膀下二軍休息，本月4號剛回一軍先發行列，卻又因26日跑壘不慎腳挫傷，總教練陳連宏表示：「有照過了，骨頭沒問題，下周二會看恢復狀況如何，這兩天不會上場，先休息。」

三壘守備位置將由林威廷補上陣，過去林威廷多在二壘位置，賽前他表示其實從去年就開始練習三壘守備：「去年秋、春訓就開始在練了，傳球距離和傳球角度都有差別，一開始有遇到滿瓶頸、滿挫折的，但現在已經上手，春訓有實際下場守三壘，現在越來越有信心。」

林威廷除了守備即時救火，今年打擊成績也不錯，17打數有7安表現，打擊成績4成12，不過開季至今僅有6場出賽機會。陳連宏則說：「林威廷二、三壘都守的不錯，但若讓他去守游擊，因為壓力比較大，打擊狀況可能會沒那麼好。而范國宸受傷後，一壘位置也有空缺，自然會有更多出賽機會。」

(中時電子報)